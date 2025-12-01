Le Novo Réveillon de la Saint-Sylvestre Le Novo Aix-en-Provence

Le Novo Réveillon de la Saint-Sylvestre

Mercredi 31 décembre 2025 de 18h30 à 1h30. Le Novo 2 cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Envie d’une soirée magique pour célébrer l’arrivée de 2026 ? Le Novo vous ouvre ses portes pour un réveillon inoubliable, où gastronomie raffinée, ambiance festive et moments partagés se mêlent à la perfection.

Laissez-vous séduire par un menu spécialement imaginé pour l’occasion, alliant saveurs audacieuses et élégance. Entre plats créatifs, bulles pétillantes et desserts gourmands, chaque bouchée sera une invitation à la fête. Et pour clore l’année en beauté, un compte à rebours festif et des surprises vous attendent ! Réservez dès maintenant votre table sur notre site internet et vivez une nuit étincelante, entourés de vos proches, dans le cadre chaleureux et sophistiqué du Novo. Parce que le Nouvel An se mérite… et se savoure ! .

Le Novo 2 cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur as@lenovocafe.fr

English :

Want to enjoy a magical evening to celebrate 2026? Le Novo welcomes you for an unforgettable New Year’s Eve celebration, where refined cuisine, a festive atmosphere, and shared moments come together in perfect harmony.

