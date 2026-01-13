Le Nu Masculin Salle Henri comte Arles

Le Nu Masculin

Du 25/02 au 09/03/2026 tous les jours de 10h à 18h. Salle Henri comte 28 rue de l’hôtel de ville Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-03-09 18:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Le travail de Daniel Nassoy a débuté dans les années 2000, par des créations esthétiques devenant ensuite plus militantes sur les sujets des droits LGBTQI+ ou des dangers environnementaux.

Le portrait et le nu sont pour moi le moyen de transcrire mes sentiments profonds pour l’homme .

La prise de vue est un moment privilégié, une rencontre humaine que peut sublimer le regard du photographe.

Pour que ce moment soit une réussite, il faut une grande complicité entre le photographe et son modèle, et tout le temps qu’exige ce travail en commun, qui est aussi un travail sur soi-même. .

Salle Henri comte 28 rue de l’hôtel de ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Daniel Nassoy’s work began in the 2000s, with aesthetic creations that later became more militant on the subjects of LGBTQI+ rights or environmental hazards.

