Le numérique, a-t-on encore le choix ? Rencontres-discussions par la Coopérative des savoirs Médiathèque François Mitterrand Clamecy

Le numérique, a-t-on encore le choix ? Rencontres-discussions par la Coopérative des savoirs

Médiathèque François Mitterrand 26 Rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre

Gratuit

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 12:30:00

2026-02-07

Dans le cadre du cycle nos usages du numériques , la Coopérative des savoirs propose des rencontres-discussions sur les enjeux du numérique Avec Fabien Lebrun, sociologue et auteur de livres sur l’impact social et écologique du numérique Rencontres organisées en partenariat avec l’association Résistances d’hier et d’aujourd’hui et la librairie le Millefeuille Table de librairie, info docs, soupe Infos contact@cooperativedessavoirs.org 06 48 67 07 15 Entrée libre .

Médiathèque François Mitterrand 26 Rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 67 07 15 contact@cooperativedessavoirs.org

