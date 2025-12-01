Le numérique et l’environnement Rue des 4 Saisons Le Chambon-sur-Lignon

Le numérique et l’environnement

Rue des 4 Saisons Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-12-11 18:00:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Accompagnée par Sylvie Guichard.

Pour ados et aduLtes.

English :

Accompanied by Sylvie Guichard.

For teens and adults.

German :

Begleitet von Sylvie Guichard.

Für Jugendliche und Heranwachsende.

Italiano :

Accompagnato da Sylvie Guichard.

Per adolescenti e adulti.

Espanol :

Acompañado por Sylvie Guichard.

Para adolescentes y adultos.

