Le numérique : une opportunité pour tou.te.s Médiathèque Françoise Sagan Paris

Konexio est une association et un organisme de formation qui forme aux compétences numériques, des plus basiques aux plus avancées, afin de faciliter l’inclusion socioprofessionnelle et lutter contre l’illectronisme.

Le programme de formation en compétences numériques a été développé suivant les standards de compétences informatiques au niveau européen et international et en réponse aux demandes du marché de l’emploi. Il s’articule autour d’un parcours de formation allant de l’utilisation basique d’un ordinateur à la navigation sur internet, au traitement de texte et à la maîtrise d’une feuille de calcul.

Les cours se déroulent dans la salle numérique au 2ème étage de la médiathèque.

Préinscrivez-vous directement ici :

Ateliers informatiques et numériques proposés par l’association et l’organisme de formation Konnexio.

Si vous souhaitez suivre une formation informatique tout en améliorant vos compétences professionnelles ou apprendre à effectuer des tâches qui nécessitent des compétences numériques au sein d’un environnement multiculturel, ces cours répondront à vos attentes.

Du mardi 09 septembre 2025 au jeudi 25 juin 2026 :

gratuit

Inscription auprès de la médiathèque. Renseignements auprès de l’association Konnexio :

https://www.konexio.eu/a-propos.html

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan