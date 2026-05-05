Riec-sur-Bélon

Le numéro 3 ouvre une guinguette dans ses jardins

1 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La guinguette ouvrira les cinq vendredis de juillet. Au sein du projet, une envie d’animer la guinguette musique, jeux, spectacles… Les propositions sont les bienvenues. .

1 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 61 21 27 34

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English : Le numéro 3 ouvre une guinguette dans ses jardins

L’événement Le numéro 3 ouvre une guinguette dans ses jardins Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-05-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS