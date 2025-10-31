Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Numéro 33 fête Halloween Restaurant le Numéro 33 Saint-Estèphe vendredi 31 octobre 2025.

Restaurant le Numéro 33 19 Rue du Littoral Saint-Estèphe Gironde

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

2025-10-31

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le restaurant le Numéro 33 fête Halloween !
Ambiance garantie par la présence d’un DJ.
Menu thématique spécial Halloween. Apéritif offert si vous venez déguisés !
Sur réservation.   .

Restaurant le Numéro 33 19 Rue du Littoral Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 75 10 28  lenumero33@gmail.com

