Le Numéro 33 fête Halloween Restaurant le Numéro 33 Saint-Estèphe
Le Numéro 33 fête Halloween Restaurant le Numéro 33 Saint-Estèphe vendredi 31 octobre 2025.
Le Numéro 33 fête Halloween
Restaurant le Numéro 33 19 Rue du Littoral Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le restaurant le Numéro 33 fête Halloween !
Ambiance garantie par la présence d’un DJ.
Menu thématique spécial Halloween. Apéritif offert si vous venez déguisés !
Sur réservation. .
Restaurant le Numéro 33 19 Rue du Littoral Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 75 10 28 lenumero33@gmail.com
English : Le Numéro 33 fête Halloween
German : Le Numéro 33 fête Halloween
Italiano :
Espanol : Le Numéro 33 fête Halloween
L’événement Le Numéro 33 fête Halloween Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Médoc-Vignoble