LE OFF À 1000 FORMES Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

LE OFF À 1000 FORMES

1 Place Paul Bec Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

C’est pour cela que les IG s’associent à 1000 Formes pour proposer le spectacle Le bleu roulis de l’eau, imaginé par la compagnie Pic & Colegram. Cette création poétique et sensorielle invite les jeunes enfants à un voyage tout en douceur, mêlant musique, sonorités et univers visuel, pour une première expérience artistique à la fois immersive et adaptée à leur sensibilité.

Mercredi 23 septembre à 10h30 et 16h au Centre d’Art 1000 Formes de Montpellier

1000 Formes Montpellier est un centre d’art entièrement dédié à l’éveil artistique des enfants de 0 à 6 ans, tout en accueillant leurs familles et les professionnels de la petite enfance. Situé au cœur de Montpellier, ce lieu gratuit et accessible à tous propose une approche innovante de la découverte artistique, pensée spécifiquement pour les tout-petits.

Conçu comme un espace d’exploration sensorielle et créative, 1000 Formes invite les jeunes enfants à entrer en contact avec l’art à travers le jeu, la manipulation et l’expérimentation. Les installations immersives, les parcours interactifs et les dispositifs adaptés à leur âge stimulent leur curiosité naturelle et encouragent une première rencontre sensible avec les œuvres et les formes artistiques.

C’est pour cela que les IG s’associent à 1000 Formes pour proposer le spectacle Le bleu roulis de l’eau, imaginé par la compagnie Pic & Colegram. Cette création poétique et sensorielle invite les jeunes enfants à un voyage tout en douceur, mêlant musique, sonorités et univers visuel, pour une première expérience artistique à la fois immersive et adaptée à leur sensibilité.

Le bleu roulis de l’eau est un petit format du spectacle Et le chant des baleines, une création musicale et visuelle conçue spécialement pour le très jeune public (dès quelques mois jusqu’à 6 ans). La représentation propose une promenade sensible et contemplative : les musiciennes jouent de la flûte, de la vielle à roue, du violoncelle et des objets sonores pour créer des textures sonores délicates.

Gratuit sur inscription par mail à milleformes@montpellier.fr .

1 Place Paul Bec Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 36 55 milleformes@montpellier.fr

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English : LE OFF À 1000 FORMES

That’s why IG is partnering with 1000 Formes to present the show *Le bleu roulis de l’eau*, conceived by the Pic & Colegram company. This poetic and sensory production invites young children on a gentle journey, blending music, sounds, and visuals, for a first artistic experience that is both immersive and tailored to their sensibilities.

L’événement LE OFF À 1000 FORMES Montpellier a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – OT MONTPELLIER