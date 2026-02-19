Le Off Chartres, 20 siècles déjà! Chartres

Le Off Chartres, 20 siècles déjà!

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15.2 – 15.2 – EUR

15.2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 20:30:00

fin : 2026-03-11 22:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Découvrez Autura, Perticus, Diane, François, Henri, Jean, Rollon, la Cathédrale etc… en 17 chansons originales de tous genres (Slow, rock, pop, valse etc … ) , des périodes difficiles et des moments de joie , avec de l’humour…ça chante, ça danse, ça joue la comédie . Laissez-vous porter.

Nous sommes en 2026 à la terrasse d’un café chartrain. Gwenaelle et Diane, copines d’enfance, se retrouvent à Chartres. Gwenaelle, présidente d’un chorale, évoque avec Diane , les personnages et lieux célébres de Chartres qui ont générès son Histoire sur 2000 ans (20 siècles déjà!) Aidées par Maryline, une archéologue, elles vont vous faire connaître des anecdotes parfois méconnues de Chartres et sa région. La légende est en marche. Et si la légende se confondait avec l’imagination, le décalage !!!.. 15.2 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr

English :

Discover Autura, Perticus, Diane, François, Henri, Jean, Rollon, la Cathédrale etc… in 17 original songs of all genres (Slow, rock, pop, waltz etc … ) , difficult times and moments of joy, with humor… it sings, it dances, it plays the comedy. Let yourself be carried away.

