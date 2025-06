Le Off de la Fête de la Musique au Domaine Grosbois – Panzoult 20 juin 2025 07:00

Indre-et-Loire

Le Off de la Fête de la Musique au Domaine Grosbois Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Pour le Off de la Fête de la Musique 2025, le Domaine Grosbois monte le son et invite Mestica Social Club à enflammer le dancefloor ! Ce trio de musiques afro-cubaines explose les barrières de la tradition avec le live looping et ses trois musiciens virtuoses et multi-instrumentistes.

Salsa, cumbia, cha-cha, reggaeton, Timba … de quoi vous faire transpirer

La Table du Pressoir propose tout au long de la soirée ses burgers de Black Angus ou végé et ses desserts gourmands !

Entrée concert 5€/personne, réservation fortement conseillée au 07.75.74.63.20. Burgers15€-17€, dessert 4€. On vous attend plus que nombreux … 5 .

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 75 74 63 20

English :

For the Fête de la Musique 2025 Off, Domaine Grosbois turns up the volume and invites Mestica Social Club to set the dancefloor alight! This Afro-Cuban music trio explodes the barriers of tradition with live looping and its three virtuoso, multi-instrumentalist musicians.

German :

Für das Off der Fête de la Musique 2025 dreht die Domaine Grosbois die Musik auf und lädt Mestica Social Club ein, den Dancefloor zu entzünden! Dieses Trio afro-kubanischer Musik sprengt mit Live-Looping und seinen drei virtuosen Musikern und Multi-Instrumentalisten die Barrieren der Tradition.

Italiano :

Per la Fête de la Musique 2025, il Domaine Grosbois alza il riscaldamento e invita i Mestica Social Club a infiammare la pista da ballo! Questo trio di musicisti afro-cubani fa esplodere le barriere della tradizione con il looping dal vivo e i suoi tre virtuosi polistrumentisti.

Espanol :

Para la Fiesta de la Música 2025, el Domaine Grosbois sube la temperatura e invita a Mestica Social Club a incendiar la pista de baile Este trío de músicos afrocubanos hace estallar las barreras de la tradición con loopings en directo y sus tres virtuosos multi-instrumentistas.

