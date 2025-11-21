Le Off de la Movida Tablao Flamenco Maison de la Musique et de la Danse Valence
Le Off de la Movida Tablao Flamenco Maison de la Musique et de la Danse Valence vendredi 21 novembre 2025.
Le Off de la Movida Tablao Flamenco
Maison de la Musique et de la Danse 32 rue Georges Clémenceau Valence Drôme
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif réduit
Adhérents
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 21:00:00
2025-11-21
Le OFF de la MOVIDA commence ce soir !
DELYA SOFIA ET JOSE FERNANDEZ, deux danseurs d’exception, vous plongent au cœur du flamenco.
Maison de la Musique et de la Danse 32 rue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 42 82 23 centreculturelhispanique@gmail.com
English :
The OFF de la MOVIDA starts tonight!
DELYA SOFIA AND JOSE FERNANDEZ, two exceptional dancers, plunge you into the heart of flamenco.
German :
Das OFF der MOVIDA beginnt heute Abend!
DELYA SOFIA UND JOSE FERNANDEZ, zwei außergewöhnliche Tänzer, lassen Sie in das Herz des Flamenco eintauchen.
Italiano :
L’OFF de la MOVIDA inizia stasera!
DELYA SOFIA E JOSE FERNANDEZ, due ballerini eccezionali, vi immergeranno nel cuore del flamenco.
Espanol :
¡El OFF de la MOVIDA comienza esta noche!
DELYA SOFIA Y JOSE FERNANDEZ, dos bailarines excepcionales, te sumergen en el corazón del flamenco.
