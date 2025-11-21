Le Off de la Movida Tablao Flamenco Maison de la Musique et de la Danse Valence

Le Off de la Movida Tablao Flamenco

Le OFF de la MOVIDA commence ce soir !

DELYA SOFIA ET JOSE FERNANDEZ, deux danseurs d’exception, vous plongent au cœur du flamenco.

English :

The OFF de la MOVIDA starts tonight!

DELYA SOFIA AND JOSE FERNANDEZ, two exceptional dancers, plunge you into the heart of flamenco.

German :

Das OFF der MOVIDA beginnt heute Abend!

DELYA SOFIA UND JOSE FERNANDEZ, zwei außergewöhnliche Tänzer, lassen Sie in das Herz des Flamenco eintauchen.

Italiano :

L’OFF de la MOVIDA inizia stasera!

DELYA SOFIA E JOSE FERNANDEZ, due ballerini eccezionali, vi immergeranno nel cuore del flamenco.

Espanol :

¡El OFF de la MOVIDA comienza esta noche!

DELYA SOFIA Y JOSE FERNANDEZ, dos bailarines excepcionales, te sumergen en el corazón del flamenco.

