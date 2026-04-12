Le Off de Marsatac Théâtre La Criée Le Talus Centre de la Vieille Charité Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Le Off de Marsatac

Jeudi 21 mai 2026 de 18h30 à 23h.

Lieu théâtre la Criée.

Vendredi 29 mai 2026 de 18h30 à 23h.

Lieu Le Talus.

Vendredi 5 juin 2026 de 19h à 2h.

Lieu Centre de la Vieille Charité.

Du vendredi 12 au samedi 13 juin 2026 de 23h à 5h.

Lieu Unité 22.

Dimanche 14 juin 2026 de 17h30 à 19h30.

Lieu Parc Borély.

Dimanche 21 juin 2026 de 14h à 23h.

Lieu Rue Consolat.

Vendredi 3 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.

Lieu Friche Belle de Mai.

Vendredi 31 juillet 2026.

Marsatac x OPNR

Lieu Esplanade du J4

Horaires 19h30 à 23h30



et aussi



Marsatac à l’Absolem

Horaires de 18h30 à 22h.

Mardi 4 août 2026.

Lieu parc Longchamp. Théâtre La Criée Le Talus Centre de la Vieille Charité Parc Borély Parc Longchamp rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-02 2026-05-21 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-14 2026-06-21 2026-07-03 2026-07-31 2026-08-04

Programme du Off de Marsatac

Le Off de Marsatac, c’est avant tout

Une volonté de donner des rendez-vous réguliers, construits sur de plus petites jauges autour d’événements payants, mais également des événements gratuits dans le cadre de notre politique d’accessibilité, et de renforcer le projet à travers un maillage territorial et temporel ;

L’envie de proposer une programmation alternative et complémentaire à celle du festival, qui reste exigeante et fidèle à notre positionnement, permettant de continuer d’aller à la rencontre des différents publics en amont et en aval du festival annuel ;

L’envie de trouver des temps de rencontres physiques et incarnés avec les communautés et sortir du “tout numérique” dans les relations avec elles.



Il s’agit de 12 rendez-vous dans divers lieux de la ville. .

Théâtre La Criée Le Talus Centre de la Vieille Charité Parc Borély Parc Longchamp rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Marsatac Off program

L’événement Le Off de Marsatac Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille