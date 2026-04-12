Le Off de Marsatac Théâtre La Criée Le Talus Centre de la Vieille Charité Marseille 1er Arrondissement
Le Off de Marsatac Théâtre La Criée Le Talus Centre de la Vieille Charité Marseille 1er Arrondissement dimanche 12 avril 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Le Off de Marsatac
Jeudi 21 mai 2026 de 18h30 à 23h.
Lieu théâtre la Criée.
Vendredi 29 mai 2026 de 18h30 à 23h.
Lieu Le Talus.
Vendredi 5 juin 2026 de 19h à 2h.
Lieu Centre de la Vieille Charité.
Du vendredi 12 au samedi 13 juin 2026 de 23h à 5h.
Lieu Unité 22.
Dimanche 14 juin 2026 de 17h30 à 19h30.
Lieu Parc Borély.
Dimanche 21 juin 2026 de 14h à 23h.
Lieu Rue Consolat.
Vendredi 3 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.
Lieu Friche Belle de Mai.
Vendredi 31 juillet 2026.
Marsatac x OPNR
Lieu Esplanade du J4
Horaires 19h30 à 23h30
et aussi
Marsatac à l’Absolem
Horaires de 18h30 à 22h.
Mardi 4 août 2026.
Lieu parc Longchamp. Théâtre La Criée Le Talus Centre de la Vieille Charité Parc Borély Parc Longchamp rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-04-12 2026-05-02 2026-05-21 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-14 2026-06-21 2026-07-03 2026-07-31 2026-08-04
Programme du Off de Marsatac
Le Off de Marsatac, c’est avant tout
Une volonté de donner des rendez-vous réguliers, construits sur de plus petites jauges autour d’événements payants, mais également des événements gratuits dans le cadre de notre politique d’accessibilité, et de renforcer le projet à travers un maillage territorial et temporel ;
L’envie de proposer une programmation alternative et complémentaire à celle du festival, qui reste exigeante et fidèle à notre positionnement, permettant de continuer d’aller à la rencontre des différents publics en amont et en aval du festival annuel ;
L’envie de trouver des temps de rencontres physiques et incarnés avec les communautés et sortir du “tout numérique” dans les relations avec elles.
Il s’agit de 12 rendez-vous dans divers lieux de la ville. .
Théâtre La Criée Le Talus Centre de la Vieille Charité Parc Borély Parc Longchamp rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Marsatac Off program
L’événement Le Off de Marsatac Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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