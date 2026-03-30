Le Off du Développement Durable.

Espace Culturel Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-03

L’exposition itinérante OFF du Développement Durable fait étape en Lot-et-Garonne et sera inaugurée le vendredi 3 avril 2026 à la salle des fêtes de Lamontjoie, à partir de 14h30.

Depuis plus de dix ans, le OFF met en lumière des réalisations inspirantes autour de la frugalité, de l’innovation low-tech et des démarches participatives dans les projets d’aménagement et de construction durables. Cette exposition propose de découvrir des initiatives exemplaires et d’échanger autour des enjeux de transition écologique dans nos territoires.

Au programme de l’après-midi présentation de l’exposition et du groupe de travail, retours d’expérience autour de projets inspirants, découverte de l’exposition, temps d’échanges entre acteurs du territoire, puis moment convivial autour d’un repas partagé.

Exposition à découvrir à l’Espace Culturel du 3 a 26 avril de 10h à 18h.

Entrée libre. .

Espace Culturel Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 85 84 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Off du Développement Durable.

L’événement Le Off du Développement Durable. Lamontjoie a été mis à jour le 2026-03-28 par OT de l’Albret