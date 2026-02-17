Le OFF Festival On n’a plus 20 ans La Minute Blonde Bar La Minute blonde Fontenay-le-Comte

Le OFF Festival On n’a plus 20 ans La Minute Blonde

Bar La Minute blonde 5 Allée du Pont Noget Fontenay-le-Comte Vendée

2026-04-04 16:00:00

2026-04-04

2026-04-04 2026-04-05

Envie de prolonger (ou lancer) la fête ? Le OFF officiel du festival On n’a plus 20 ans t’attend à La Minute Blonde, à seulement 10 minutes à pied du site du festival

Entrée gratuite

Samedi 4 avril 16h

Space Of Variations Metalcore

Dimanche 5 avril 15h

⚡ Hipskör Metal Electro

Un bar, du live, une ambiance ultra cool pour passer un bon moment avant les concerts.

Le plan parfait pour se poser, se chauffer et profiter à fond du week-end.

ON N’A PLUS 20 ANS LE OFF

À deux pas du festival, entrée libre, bonne ambiance garantie .

Bar La Minute blonde 5 Allée du Pont Noget Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 73 89 mbfontenay@orange.fr

English :

Want to extend (or kick off) the party? The official OFF of the On n?a plus 20 ans festival is waiting for you at La Minute Blonde, just a 10-minute walk from the festival site

