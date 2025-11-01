Le P.A.R.D.I Lévignen Lévignen

Le P.A.R.D.I Vendredi 30 janvier 2026, 20h30 Lévignen Oise

Une alternative pittoresque et décalée présentée par Mr Jacques Garnier du Plan Régional de Reconversion, et Mlle Bénédicte Pilchard de la Fédération Française d’Esperanto Gestuel.

Entre danse et théâtre, le P.A.R.D.I* ressemble à une vraie-fausse conférence.

S’appuyant sur des paroles, des objets et des gestes inattendus, cette situation réaliste va glisser vers le loufoque et entraîner le public vers une expression singulière imaginée par la danseuse et chorégraphe Agnès Pelletier : l’Espéranto Gestuel. »

Lévignen 17 rue Dinotier Lévignen 60800 Oise Hauts-de-France

Volubilis participatif conférence

@ Alex Giraud