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Le P.P Project spectacle de marionnettes Le Geyser Bellerive-sur-Allier

Le P.P Project spectacle de marionnettes Le Geyser Bellerive-sur-Allier dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Le Geyser

Adresse : 43 rue Jean-Baptiste Burlot

Ville : 03700 Bellerive-sur-Allier

Département : Allier

Début : 2026-04-19T16:00:00

Fin : 2026-04-19T

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 6 6 6

Bellerive-sur-Allier

Le P.P Project spectacle de marionnettes

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Le P.P Project spectacle de marionnettes

De bidouilles magiques en bricolages poétiques…
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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 95 13  geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

Le P.P Project puppet show

From magic tricks to poetic tinkering…

L’événement Le P.P Project spectacle de marionnettes Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-28 par Vichy Destinations

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