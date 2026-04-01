Le P.P Project spectacle de marionnettes Le Geyser Bellerive-sur-Allier
Le P.P Project spectacle de marionnettes Le Geyser Bellerive-sur-Allier dimanche 19 avril 2026.
Bellerive-sur-Allier
Le P.P Project spectacle de marionnettes
Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le P.P Project spectacle de marionnettes
De bidouilles magiques en bricolages poétiques…
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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 95 13 geyser.billetterie@ville-bellerive.com
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English :
Le P.P Project puppet show
From magic tricks to poetic tinkering…
L’événement Le P.P Project spectacle de marionnettes Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-28 par Vichy Destinations
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