Le P.P Project spectacle de marionnettes Le Geyser Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier

Le P.P Project spectacle de marionnettes

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le P.P Project spectacle de marionnettes



De bidouilles magiques en bricolages poétiques…

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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 95 13 geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

Le P.P Project puppet show



From magic tricks to poetic tinkering…

L’événement Le P.P Project spectacle de marionnettes Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-28 par Vichy Destinations