Le pacte des cons Comédie de Limoges Limoges

Le pacte des cons

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Et vous, vous vendriez votre âme au diable ? Rien ne va dans la vie d’Emile. Il n’a plus de travail, peu d’amis et est célibataire. Alors, quand il rencontre par accident le Diable, il accepte de lui donner son âme contre une vie meilleure à la place de sa vie de loser . Mais rien ne va se passer comme prévu le Diable et un looser, ça fait au moins 666 possibilités ! Et on a beau être Satan en personne, il y a des cas qui vous dépassent ! Les quiproquos, les vannes, et un retournement de situation diabolique font de cette nouvelle comédie de l’auteur de Si je t’attrape je te Mort ! Un petit moment de paradis… Euh non pas pour tout le monde. .

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

English : Le pacte des cons

German :

Italiano :

Espanol : Le pacte des cons

L’événement Le pacte des cons Limoges a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Limoges Métropole