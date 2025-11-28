Le Pacte des Femmes Zébrées Maison des Quartiers Thionville

Le Pacte des Femmes Zébrées

Maison des Quartiers 58 allée Bel Air Thionville Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

2025-11-28

Création dramatique Le Pacte des Femmes Zébrées, d’après un texte de l’auteure locale Djami Mandimori, mis en scène par Paolo Scarpato et les comédiennes de La Maschera.

Spectacle traitant de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Cinq femmes. Cinq parcours aux destins liés par un pacte scellé lors d’un voyage. Spectacle traitant des violences faites aux femmes, sous forme de conversations poignantes où chacune révèle à sa manière les agressions qu’elle a subies et la souffrance qui en découle. On découvre les récits de ces femmes, emplies à la fois de fragilité et de puissance.

Une action soutenue par Amnesty International et le CCAS de Thionville.

Echange convivial à l’issue de la représentation.

À partir de 15 ans.Tout public

Maison des Quartiers 58 allée Bel Air Thionville 57100 Moselle Grand Est lamaschera57@gmail.com

English :

Dramatic creation Le Pacte des Femmes Zébrées, based on a text by local author Djami Mandimori, directed by Paolo Scarpato and the actresses of La Maschera.

A show about the fight against violence against women.

Five women. Five journeys with destinies linked by a pact sealed during a journey. A show dealing with violence against women, in the form of poignant conversations in which each woman reveals in her own way the aggressions she has suffered and the resulting suffering. We discover the stories of these women, filled with both fragility and power.

An initiative supported by Amnesty International and the Thionville CCAS.

A convivial exchange after the show.

Ages 15 and up.

German :

Dramatische Uraufführung Le Pacte des Femmes Zebrées, nach einem Text der lokalen Autorin Djami Mandimori, inszeniert von Paolo Scarpato und den Schauspielerinnen von La Maschera.

Theaterstück, das sich mit dem Kampf gegen Gewalt gegen Frauen befasst.

Fünf Frauen. Fünf Schicksale, die durch einen Pakt verbunden sind, der auf einer Reise besiegelt wurde. Das Stück handelt von Gewalt gegen Frauen in Form von ergreifenden Gesprächen, in denen jede auf ihre eigene Art und Weise die Übergriffe, die sie erlitten hat, und das daraus resultierende Leid offenbart. Die Geschichten dieser Frauen sind voller Zerbrechlichkeit und Macht zugleich.

Eine Aktion, die von Amnesty International und dem CCAS von Thionville unterstützt wird.

Geselliger Austausch im Anschluss an die Vorstellung.

Ab 15 Jahren.

Italiano :

Creazione drammatica Le Pacte des Femmes Zébrées, basata su un testo dell’autore locale Djami Mandimori, con la regia di Paolo Scarpato e il cast de La Maschera.

Uno spettacolo sulla lotta contro la violenza sulle donne.

Cinque donne. Cinque viaggi con destini legati da un patto siglato durante un viaggio. Uno spettacolo sulla violenza contro le donne, sotto forma di toccanti conversazioni in cui ogni donna rivela a modo suo l’aggressione subita e la sofferenza che ne consegue. Scopriamo le storie di queste donne, piene di fragilità e di potere.

Sostenuto da Amnesty International e dalla CCAS di Thionville.

Dopo lo spettacolo è prevista una chiacchierata amichevole.

Dai 15 anni in su.

Espanol :

Creación dramática Le Pacte des Femmes Zébrées, basada en un texto del autor local Djami Mandimori, dirigida por Paolo Scarpato y el reparto de La Maschera.

Un espectáculo sobre la lucha contra la violencia de género.

Cinco mujeres. Cinco viajes con destinos unidos por un pacto sellado durante un viaje. Un espectáculo sobre la violencia contra las mujeres, en forma de conmovedoras conversaciones en las que cada mujer revela a su manera la agresión que ha sufrido y el sufrimiento posterior. Descubrimos las historias de estas mujeres, llenas tanto de fragilidad como de poder.

Con el apoyo de Amnistía Internacional y la CCAS de Thionville.

Una charla amistosa después de la representación.

A partir de 15 años.

