Le Palace fête ses 100 ans Rue des trois frères Nadeau Surgères

2026 marquera les 100 ans du Palace.

Pour lancer les festivités comme il se doit, Le Palace a prévu un weekend d’inauguration de ces 100 ans avec un programme divers et varié vidéomapping, spectacles, séances de cinéma dédié, blind test, quizz, etc.

2026 will mark 100 years of Le Palace.

To kick off the festivities in style, Le Palace has planned a 100th anniversary inauguration weekend with a varied program including video mapping, shows, dedicated cinema sessions, blind tests, quizzes and more.

