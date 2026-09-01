Le Palais Archiépiscopal Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Le Palais Archiépiscopal
Rue Victor Hugo Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Plongez au cœur d’un épisode tragique de l’histoire de Bourges : l’incendie du palais archiépiscopal en juillet 1871.
Au cours de cette visite guidée, revenez sur l’incendie qui ravagea le palais de l’Archevêché en juillet 1871. Découvrez le déroulement de ce drame et comprenez ses conséquences sur le monument, son architecture et son histoire. Une visite passionnante pour porter un nouveau regard sur cet édifice emblématique de Bourges.
Rendez-vous à la Maison des Musées. .
Rue Victor Hugo Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45
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English :
Delve into a tragic episode in the history of Bourges: the fire at the archbishop’s palace in July 1871.
L’événement Le Palais Archiépiscopal Bourges a été mis à jour le 2026-09-06 par OT BOURGES
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