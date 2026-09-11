Le Palais Archiépiscopal, Palais Archiépiscopal – Maison des musées, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Palais Archiépiscopal - Maison des musées · Bourges
Informations pratiques
Le Palais Archiépiscopal Samedi 19 septembre, 11h00 Palais Archiépiscopal – Maison des musées Cher
RDV Maison des Musées, place E. Dolet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Revivez l’incendie du Palais de l’Archevêché de juillet 1871 pour comprendre les conséquences d’un tel drame
RDV Maison des Musées, place E. Dolet
Palais Archiépiscopal – Maison des musées Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 82 45 http://www.ville-bourges.fr/musees Ancien palais archiépiscopal, construit par l’architecte parisien Pierre Bullet pour l’archevêque, fin du XVIIe siècle, est resté inachevé.
Après la construction en 1992 de l’actuelle mairie, cet édifice abrite toujours des services municipaux, les salons de l’hôtel de ville et la salle des mariages récemment restaurés, la salle du Conseil Municipal, et la Maison des Musées.
la Maison des Musées, lieu hybride proposant des expositions temporaires, des informations sur le projet de refonte des musées de Bourges et sur les métiers des musées.
Revivez l’incendie du Palais de l’Archevêché de juillet 1871 pour comprendre les conséquences d’un tel drame
©Service du Patrimoine, ville de Bourges
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