Rue Foch Montpellier Hérault

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-26

2025-12-22 2025-12-26

Depuis sa récente restauration, le Palais de Justice de Montpellier impressionne un peu plus les passants. Ses colonnes corinthiennes, son fronton sculpté et ses hautes

marches lui donnent des airs de temple et imposent le respect et l’autorité. Cette visite vous emmène à la découverte de ce monument bâti au XIXème siècle.

Visite en français

La cour d’appel de Montpellier siège dans un palais de justice dont la construction s’est achevée en 1853. Découvrez ces lieux à forte valeur symbolique et l’histoire du Code Civil, créé par un montpelliérain, en parcourant les salles d’audience.

Laissez-vous conter son histoire et son actualité au travers des différentes salles d’audience, découvrez l’œuvre de Jean-Jacques Régis de Cambacérès, montpelliérain, père du Code civil.

Un voyage au cœur d’une des grandes institutions du Droit.

INFORMATION

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant l’arc de triomphe, rue Foch. Merci de présenter ce bon d’échange/voucher, il vous sera demandé avant de commencer la visite.

PIÈCE D’IDENTITÉ VALIDE A FOURNIR SUR PLACE.

NOM ET PRÉNOM COMPLET DE CHAQUE PARTICIPANT A INDIQUER LORS DE LA RÉSERVATION.

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

English :

Since its recent restoration, the Palais de Justice of Montpellier impresses a little more the passers-by. Its Corinthian columns, its sculpted pediment and its high steps

steps give it the air of a temple and impose respect and authority. This visit will take you to discover this monument built in the 19th century.

German :

Seit seiner jüngsten Restaurierung beeindruckt der Justizpalast von Montpellier die Passanten ein wenig mehr. Seine korinthischen Säulen, der geschnitzte Giebel und die hohen Treppen sind eine Augenweide

stufen verleihen ihm das Aussehen eines Tempels und erzwingen Respekt und Autorität. Diese Tour führt Sie auf eine Entdeckungsreise durch dieses im 19. Jahrhundert errichtete Bauwerk.

Italiano :

Dopo il suo recente restauro, il Palazzo di Giustizia di Montpellier colpisce ancora di più i passanti. Le sue colonne corinzie, il frontone scolpito e gli alti gradini le conferiscono l’aria di un palazzo di campagna

e i suoi alti gradini le conferiscono l’aria di un tempio e le impongono rispetto e autorità. La visita vi porterà alla scoperta di questo monumento costruito nel XIX secolo.

Espanol :

Desde su reciente restauración, el Palacio de Justicia de Montpellier impresiona un poco más a los transeúntes. Sus columnas corintias, su frontón esculpido y sus altos escalones le dan un aire de

y sus altos escalones le dan un aire de templo e imponen respeto y autoridad. Esta visita le llevará a recorrer este monumento construido en el siglo XIX.

