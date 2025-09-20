Le Palais de Justice Palais de justice de Carpentras Carpentras

Places limitées à 40 places par visite

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite Guidée du Palais de Justice de Carpentras

Avec Stéphanie Collet, cheffe de projet Pays d’art et d’histoire Ventoux-Comtat Venaissin de la CoVe

Cet ancien palais épiscopal construit au XVIIe siècle par l’évêque Alessandro Bichi, vous révélera ses influences italiennes, que ce soit dans l’architecture (façade et décors peints des salons d’apparat) ou dans l’art de vivre.

A partir de 12 ans.

Palais de justice de Carpentras Place du Général de Gaulle, 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 67 69 21 http://www.provence-ventoux-comtat.com Edifice datant du XVIIème siècle – ancien palais épiscopal

Service Culture et Patrimoine de la CoVe