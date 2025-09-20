Le palais de justice, un édifice citoyen Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Gratuit. Réservation obligatoire (inscription à partir de septembre). Durée : 1 h 30. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Rdv : devant le tribunal judiciaire.

Une immersion au cœur de la justice ! Accompagnés des chefs de juridiction et d’un médiateur, pénétrez dans le palais de justice et familiarisez-vous avec ses symboles, son fonctionnement, ses acteurs, ses principes et ses codes…

Par le ministère de la Justice, Monsieur le Président du tribunal, Madame la procureur de la République et Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Pôle patrimoine

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire 77 avenue Albert de Mun Saint-Nazaire 44600 Centre Halles Loire-Atlantique Pays de la Loire

Photographe : P. Lemasson. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Écomusée. Fonds Lemasson.