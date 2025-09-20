Le Palais de Justice : visite tactile et descriptive Palais de justice de Carpentras Carpentras

Le Palais de Justice : visite tactile et descriptive Samedi 20 septembre, 10h00 Palais de justice de Carpentras Vaucluse

20 personnes maximum, RDV au Palais de Justice

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Avec Romane Brechet médiatrice du patrimoine de la CoVe

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une visite inédite vous est proposée : une découverte tactile et descriptive spécialement conçue pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Grâce à une médiation adaptée et sensible, vous serez invités à explorer les volumes, les matières et les ornements du palais de justice de Carpentras, ancien palais épiscopal construit au XVIIème siècle par Alessandro Bichi. Une visite qui vous plongera dans les influences italiennes du Comtat Venaissin.

Palais de justice de Carpentras Place du Général de Gaulle, 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 67 69 21 http://www.provence-ventoux-comtat.com Edifice datant du XVIIème siècle – ancien palais épiscopal

Service Culture et Patrimoine de la CoVe