Le Palais de Tokyo : Une journée festive pour lancer le jumelage culturel Galerie d’art municipale Corbeil-Essonnes

Le Palais de Tokyo : Une journée festive pour lancer le jumelage culturel Dimanche 21 septembre, 14h00 Galerie d’art municipale Essonne

Entrée libre

Dimanche 21 septembre

Un événement gratuit et ouvert à tous les habitants !

Pour marquer le lancement officiel du jumelage, une grande journée artistique et conviviale est organisée le dimanche 21 septembre à la Galerie d’art municipale :

À partir de 14h : ateliers créatifs ouverts au tout-public, animés par les équipes de médiateurs du Palais de Tokyo

16h30 : cérémonie officielle d’inauguration

17h : performance artistique en plein air sur les allées Aristide-Briand

Galerie d'art municipale 16 allées Aristide-Briand 91100 Corbeil-Essonne Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 60 89 88 92 Située au rez-de-chaussée du théâtre, la Galerie d'art expose des artistes locaux et nationaux de tous mouvements artistiques.

Journée lancement de jumelage culturel

©Palais-de-Tokyo