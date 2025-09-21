Le Palais de Tokyo : Une journée festive pour lancer le jumelage culturel Galerie d’art municipale Corbeil-Essonnes
Le Palais de Tokyo : Une journée festive pour lancer le jumelage culturel Dimanche 21 septembre, 14h00 Galerie d’art municipale Essonne
Entrée libre
Expositions de Hugo Béhérégaray, Clément Courgeon , Marguerite Li-Garrigue et Mathilde Nourrisson, quatre artistes contemporains proposés par le Palais de Tokyo.
Formes, couleurs, textures se mêlent et interrogent le visiteur.
Galerie d’art municipale 16 allées Aristide-Briand 91100 Corbeil-Essonne Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 60 89 88 92 Située au rez-de-chaussée du théâtre, la Galerie d’art expose des artistes locaux et nationaux de tous mouvements artistiques. Parking
