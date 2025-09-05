LE PALAIS DES ARCHEVÊQUES, DU PALAIS ROMAN À L’HÔTEL DE VILLE NÉOGOTHIQUE Narbonne

5 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne Aude

Début : 2025-09-05 11:00:00

L’histoire a façonné le palais, à la fois forteresse médiévale et résidence princière. Salles d’apparat, anciennes chapelles, plafonds peints, cours et escaliers monumentaux vous transportent dans l’intimité des prélats, au fil des siècles.

Billetterie et départ à la boutique du Palais-Musée des Archevêques.

Durée 1h30

5 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 30 66 visitesguidees@mairie-narbonne.fr

English :

History has shaped the palace, both medieval fortress and princely residence. State rooms, ancient chapels, painted ceilings, courtyards and monumental staircases transport you into the intimacy of prelates over the centuries.

Ticket sales and departure from the Palais-Musée des Archevêques store.

Duration 1h30

German :

Der Palast wurde von der Geschichte geprägt und ist sowohl eine mittelalterliche Festung als auch eine fürstliche Residenz. Prunkräume, alte Kapellen, Deckenmalereien, Höfe und monumentale Treppen versetzen Sie in die Privatsphäre der Prälaten im Laufe der Jahrhunderte.

Eintrittskarten und Start in der Boutique des Palais-Musée des Archevêques.

Dauer 1,5 Stunden

Italiano :

La storia ha plasmato il palazzo, che è sia una fortezza medievale che una residenza principesca. Sale di rappresentanza, antiche cappelle, soffitti dipinti, cortili e scalinate monumentali trasportano nell’intimità dei prelati nel corso dei secoli.

Biglietteria e partenza dal negozio del Palais-Musée des Archevêques.

Durata 1h30

Espanol :

La historia ha dado forma al palacio, que es a la vez fortaleza medieval y residencia principesca. Salones de Estado, antiguas capillas, techos pintados, patios y escaleras monumentales le transportarán a la intimidad de los prelados a lo largo de los siglos.

Venta de entradas y salida de la tienda del Palacio-Museo de los Arqueólogos.

Duración 1h30

