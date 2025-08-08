Le Palais des Papes, la nuit Avignon

Le Palais des Papes, la nuit Avignon vendredi 8 août 2025.

Le Palais des Papes, la nuit

Départ Palais des Papes en bas des escaliers en bois Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-08

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-15 2025-08-17 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-27

Qu’on le connaisse ou pas, le Palais des Papes prend une autre dimension lorsque la nuit tombe.

Avignon Tourisme vous propose de le découvrir après sa fermeture aux visiteurs, en visite nocturne et de vivre un moment rare !

.

Départ Palais des Papes en bas des escaliers en bois Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

English :

Whether you know it or not, the Palais des Papes takes on another dimension when night falls.

Avignon Tourisme invites you to discover it after its closing to visitors, in a night visit and to live a rare moment!

German :

Ob man ihn kennt oder nicht, der Papstpalast erhält eine neue Dimension, wenn die Nacht hereinbricht.

Avignon Tourisme bietet Ihnen die Möglichkeit, ihn nach seiner Schließung für Besucher bei einer Nachtführung zu entdecken und einen seltenen Moment zu erleben!

Italiano :

Che lo sappiate o meno, il Palais des Papes assume un’altra dimensione quando cala la notte.

Avignon Tourisme vi invita a scoprirlo dopo la chiusura ai visitatori, in una visita notturna e a vivere un momento raro!

Espanol :

Lo sepa o no, el Palacio de los Papas adquiere otra dimensión cuando cae la noche.

Avignon Tourisme le invita a descubrirlo una vez cerrado a los visitantes, en una visita nocturna, ¡y a vivir un momento único!

L’événement Le Palais des Papes, la nuit Avignon a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme Avignon Tourisme