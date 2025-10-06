Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte | COMPLET Palais des sports de Caen la mer Caen

Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte | COMPLET

Palais des sports de Caen la mer Boulevard Yves Guillou Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 10:30:00

fin : 2026-01-19 12:00:00

Date(s) :

2026-01-19

Après deux ans de travaux, la nouvelle salle de sport de haut niveau de l’agglomération a ouvert ses portes à Caen, près du Zénith. De l’extérieur, sa forme interpelle et de l’intérieur, elle impressionne. Esthétique, innovant, respectueux de l’environnement, découvrez le nouveau Palais des Sports !

Après deux ans de travaux, la nouvelle salle de sport de haut niveau de l’agglomération a ouvert ses portes à Caen, près du Zénith. De l’extérieur, sa forme interpelle et, de l’intérieur, elle impressionne. Esthétique, innovant, respectueux de l’environnement, le nouveau Palais des Sports est prêt à vibrer au rythme du calendrier sportif des équipes de Caen la mer.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 16 octobre 2025, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Palais des sports de Caen la mer Boulevard Yves Guillou Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte | COMPLET

After two years of construction work, the agglomeration?s new top-level sports hall has opened its doors in Caen, near the Zenith. Its shape is striking from the outside, and impressive from the inside. Aesthetic, innovative and environmentally-friendly, discover the new Palais des Sports!

German : Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte | COMPLET

Nach zweijähriger Bauzeit wurde in Caen, in der Nähe des Zénith, die neue Hochleistungssporthalle des Ballungsraums eröffnet. Von außen ist seine Form auffällig, von innen beeindruckt er. Ästhetisch, innovativ und umweltfreundlich entdecken Sie den neuen Palais des Sports!

Italiano :

Dopo due anni di lavori, il nuovo palazzetto dello sport di alto livello dell’area metropolitana ha aperto le sue porte a Caen, vicino allo Zenith. La sua forma colpisce dall’esterno e impressiona dall’interno. Estetico, innovativo e rispettoso dell’ambiente, scoprite il nuovo Palais des Sports!

Espanol :

Tras dos años de obras, el nuevo pabellón deportivo de alto nivel del área metropolitana ha abierto sus puertas en Caen, cerca del Zenith. Su forma llama la atención desde el exterior e impresiona desde el interior. Estético, innovador y respetuoso con el medio ambiente, ¡descubra el nuevo Palacio de Deportes!

L’événement Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte | COMPLET Caen a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Caen la Mer