Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte Palais des sports de Caen la mer Caen
lundi 11 janvier 2027 · Palais des sports de Caen la mer · Caen
Informations pratiques
Caen
Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte
Palais des sports de Caen la mer Boulevard Yves Guillou Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-11 10:30:00
fin : 2027-01-11 12:00:00
Date(s) :
2027-01-11
Après deux ans de travaux, la nouvelle salle de sport de haut niveau de l’agglomération a ouvert ses portes à Caen, près du Zénith. De l’extérieur, sa forme interpelle et, de l’intérieur, elle impressionne.
Après deux ans de travaux, la nouvelle salle de sport de haut niveau de l’agglomération a ouvert ses portes à Caen, près du Zénith. De l’extérieur, sa forme interpelle et, de l’intérieur, elle impressionne. Esthétique, innovant, respectueux de l’environnement, le nouveau Palais des Sports est prêt à vibrer au rythme du calendrier sportif des équipes de Caen la mer.
Informations pratiques
Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.
La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .
Palais des sports de Caen la mer Boulevard Yves Guillou Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte
After two years of construction, the city’s new elite sports centre has opened its doors in Caen, near the Zénith. From the outside, its shape catches the eye, and from the inside, it is truly impressive.
L’événement Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- 24H Emploi et Formation Caen 15 septembre 2026
- Rencontre avec Jacob Phillips Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen 15 septembre 2026
- Atelier Ocytocine, la brigade anti fake-news Le Dôme Caen 16 septembre 2026
- MALIK BELKHODJA – MALIK BELKHODJA – CHARO RESPONSABLE THEATRE A L’OUEST Caen 17 septembre 2026
- TTMC Tu te mets combien sur Caen ? Place Saint Pierre Caen 17 septembre 2026