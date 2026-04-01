Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte Palais des sports de Caen la mer Caen

Informations pratiques

Caen

Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte

Palais des sports de Caen la mer Boulevard Yves Guillou Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-11 10:30:00

fin : 2027-01-11 12:00:00

Date(s) :

2027-01-11

Après deux ans de travaux, la nouvelle salle de sport de haut niveau de l’agglomération a ouvert ses portes à Caen, près du Zénith. De l’extérieur, sa forme interpelle et, de l’intérieur, elle impressionne.

Après deux ans de travaux, la nouvelle salle de sport de haut niveau de l’agglomération a ouvert ses portes à Caen, près du Zénith. De l’extérieur, sa forme interpelle et, de l’intérieur, elle impressionne. Esthétique, innovant, respectueux de l’environnement, le nouveau Palais des Sports est prêt à vibrer au rythme du calendrier sportif des équipes de Caen la mer.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Palais des sports de Caen la mer Boulevard Yves Guillou Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte

After two years of construction, the city’s new elite sports centre has opened its doors in Caen, near the Zénith. From the outside, its shape catches the eye, and from the inside, it is truly impressive.

L’événement Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer