Le Palais raconté aux petits et aux grands Départ Palais des papes Avignon

Le Palais raconté aux petits et aux grands Départ Palais des papes Avignon samedi 18 octobre 2025.

Le Palais raconté aux petits et aux grands

Départ Palais des papes Départ Palais des papes en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-20 2025-10-23 2025-10-25 2025-10-27 2025-10-30

Une visite guidée spécialement adaptée à un public familial, truffée d’anecdotes sur la vie quotidienne dans ce château grandiose au temps des papes, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

.

Départ Palais des papes Départ Palais des papes en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

English :

A guided tour specially adapted to a family audience, full of anecdotes about daily life in this grandiose castle at the time of the Popes, classified as a UNESCO World Heritage Site.

German :

Eine speziell auf ein Familienpublikum zugeschnittene Führung, gespickt mit Anekdoten über das tägliche Leben in diesem grandiosen Schloss zur Zeit der Päpste, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Italiano :

Una visita guidata appositamente adattata a un pubblico di famiglie, ricca di aneddoti sulla vita quotidiana in questo grandioso castello all’epoca dei papi, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Espanol :

Una visita guiada especialmente adaptada a un público familiar, llena de anécdotas sobre la vida cotidiana en este grandioso castillo de la época de los papas, Patrimonio Mundial de la UNESCO.

L’événement Le Palais raconté aux petits et aux grands Avignon a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Avignon Tourisme