LE PANAME COMEDY CLUB Amiens

LE PANAME COMEDY CLUB

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, hilarants, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats.

Le Paname Comedy Club, situé en plein coeur de Paris, est l’un des comedy clubs les plus réputés de la capitale. Depuis sa création, il s’est imposé comme un lieu incontournable pour découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant émergents que confirmés.

Durée du spectacle 1h30

Le Paname Comedy Club s'exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu'ils soient drôles, incisifs, hilarants, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats.

Le Paname Comedy Club, situé en plein coeur de Paris, est l'un des comedy clubs les plus réputés de la capitale. Depuis sa création, il s'est imposé comme un lieu incontournable pour découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant émergents que confirmés.

Durée du spectacle 1h30

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

English :

The Paname Comedy Club expands throughout France with an exceptional program. Join us for an unforgettable hour of stand-up, with the best comedians of the moment. Whether funny, incisive, hilarious, fearsome or simply charming, each artist promises to make you laugh out loud.

The Paname Comedy Club, located in the heart of Paris, is one of the capital?s most renowned comedy clubs. Since its inception, it has established itself as an essential venue for discovering the best stand-up talents, both emerging and established.

Show length: 1h30

