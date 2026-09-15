Le Paname Comedy Club Au Grand Kursaal Besançon
vendredi 30 avril 2027 · Au Grand Kursaal · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Le Paname Comedy Club
Au Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-30 20:00:00
fin : 2027-04-30
Date(s) :
2027-04-30
Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats !
Le Paname Comedy Club présentera lors de chaque date de sa tournée, partout en France, une sélection de 6 humoristes programmés au Paname Comedy Club et/ou invités par la production dans l’esprit du Paname.
Cette sélection est susceptible de changer après l’annonce du plateau en cas d’annulation d’un des humoristes. Ce dernier sera alors remplacé par la production. Les visuels sont non-contractuels et susceptibles d’évoluer jusqu’au jour de la représentation.
Rendez-vous sur la page Instagram @panameartcafe pour connaître en avant-première la composition du plateau dans votre ville ! .
Au Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le Paname Comedy Club
L’événement Le Paname Comedy Club Besançon a été mis à jour le 2026-09-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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