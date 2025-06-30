LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEE – ARCADIUM Annecy

L’AUTRE SOLUTION PRÉSENTE : LE PANAM COMEDY CLUB EN TOURNEELe Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, hilarants, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats.Le Paname Comedy Club, situé en plein coeur de Paris, est l’un des comedy clubs les plus réputés de la capitale. Depuis sa création, il s’est imposé comme un lieu incontournable pour découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant émergents que confirmés.Durée du spectacle : 1h30Production : Harlem’s Prod

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74