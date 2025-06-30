LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEE – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

AZ PROD EN ACCORD AVEC HARLEM’S PROD PRÉSENTE : LE PANAME COMEDY CLUBLe Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, hilarants, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats.Le Paname Comedy Club, situé en plein coeur de Paris, est l’un des comedy clubs les plus réputés de la capitale. Depuis sa création, il s’est imposé comme un lieu incontournable pour découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant émergents que confirmés.Durée du spectacle : 1h30

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37