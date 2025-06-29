LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEE – LE LIBERTE – RENNES Rennes

LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEE Début : 2026-05-28 à 20:30. Tarif : – euros.

213 PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC HARLEM’S PROD PRESENTE : LE PANAME COMEDY CLUBLe Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, hilarants, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats. Le Paname Comedy Club, situé en plein cœur de Paris, est l’un des comedy clubs les plus réputés de la capitale. Depuis sa création, il s’est imposé comme un lieu incontournable pour découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant émergents que confirmés.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35