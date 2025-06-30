LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEE – LE PANAME COMEDY CLUB – PALAIS NEPTUNE Toulon

LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEE – LE PANAME COMEDY CLUB Début : 2026-01-28 à 20:30. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : LE PANAME COMEDY CLUBLe Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmationexceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurshumoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, hilarants, redoutables outout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats.Le Paname Comedy Club, situé en plein coeur de Paris, est l’un des comedy clubs les plusréputés de la capitale. Depuis sa création, il s’est imposé comme un lieu incontournable pourdécouvrir les meilleurs talents du stand-up, autant émergents que confirmés.Durée du spectacle : 1h30Production : Harlem’s Prod

PALAIS NEPTUNE PLACE BESAGNE 83000 Toulon 83