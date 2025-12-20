Le Paname Comedy Club en tournée avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Le Paname Comedy Club en tournée

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23 22:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Paname Comedy Club Le Temple de l’Humour Parisien, en tournée !

Le Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle.

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

English :

Paname Comedy Club: The Temple of Parisian Humor, on tour!

The Paname Comedy Club travels the length and breadth of France with an exceptional program.

