Le Paname Comedy Club en tournée avenue du 14 juillet 1789 Montélimar jeudi 23 avril 2026.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-23 22:00:00
2026-04-23
Paname Comedy Club Le Temple de l’Humour Parisien, en tournée !
Le Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr
English :
Paname Comedy Club: The Temple of Parisian Humor, on tour!
The Paname Comedy Club travels the length and breadth of France with an exceptional program.
