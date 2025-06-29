LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEE – PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar

LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEE Début : 2026-04-23 à 20:00. Tarif : – euros.

STRATÈGES ORG ; PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC HARLEM’S PROD: : LE PANAME COMEDY CLUB EN TOURNEELe Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmationexceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurshumoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, hilarants, redoutables outout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats.Le Paname Comedy Club, situé en plein coeur de Paris, est l’un des comedy clubs les plusréputés de la capitale. Depuis sa création, il s’est imposé comme un lieu incontournable pourdécouvrir les meilleurs talents du stand-up, autant émergents que confirmés.Durée du spectacle : 1h30Insta : @panameartcafeProduction : Harlem’s Prod

PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR AVENUE DU 14 JUILLET 1789 26200 Montelimar 26