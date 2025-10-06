JEAN-CHRISTOPHE CHENEVAL – TROIS QUATRE JEAN-CHRISTOPHE CHENEVAL – LE CUBE Villenave D Ornon

JEAN-CHRISTOPHE CHENEVAL – TROIS QUATRE JEAN-CHRISTOPHE CHENEVAL Début : 2026-03-27 à 19:00. Tarif : – euros.

Grande musique« Trois, quatre… », c’est ainsi qu’on donne le départ aux musiciens. C’est aussi le titre de ce spectacle musical qui réunit un chef d’orchestre multi instrumentiste, un guitariste qui se rêve star de rock, et une violoniste chanteuse lyrique aux atours de diva. A trois, ils vont donner un concert de « Grande » musique, en la revisitant au gré de leurs humeurs (de Mozart à Bizet en passant par Dvorák, Beethoven et quelques autres). Promis, ça ne sera pas triste !Vibraphone, accordéon, flûte traversière, mélodica, percussions, jeu : Jean-Christophe Cheneval / Guitares, toy piano, chant, jeu : Grégory Allaert / Violon, chant lyrique, métallophone, jeu : Marie Lesnik / Mise en scène : Nicolas Ducron

LE CUBE Chemin de Cadaujac 33140 Villenave D Ornon 33