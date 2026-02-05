LE PANDERO ET LES ROSIÈRES EN CATALOGNE NORD Médiathèque Centrale Perpignan
LE PANDERO ET LES ROSIÈRES EN CATALOGNE NORD Médiathèque Centrale Perpignan jeudi 16 avril 2026.
LE PANDERO ET LES ROSIÈRES EN CATALOGNE NORD
Médiathèque Centrale 15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 17:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
A la Médiathèque centrale, le service des Musées de Perpignan vous propose cette conférence
.
Médiathèque Centrale 15 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Médiathèque centrale, the Perpignan Museums Department offers you this lecture:
L’événement LE PANDERO ET LES ROSIÈRES EN CATALOGNE NORD Perpignan a été mis à jour le 2026-02-05 par PERPIGNAN TOURISME