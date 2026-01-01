Le Panier de Lecture

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Tarif Menu/pers

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Un pique-nique littéraire au coin de la table Gaby et Jack vous proposent une expérience originale un spectacle de lecture théâtrale.

Laissez-vous porter par les textes et les mots tout en savourant un repas thématique. C’est une invitation à nourrir l’esprit autant que le corps dans une ambiance feutrée et chaleureuse.

Côté cuisine Soupe à l’oignon, planche de charcuterie et fromage, coulant au chocolat 20 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A literary picnic at the corner of the table Gaby and Jack propose an original experience: a theatrical reading show.

L’événement Le Panier de Lecture Saint-Izaire a été mis à jour le 2025-12-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)