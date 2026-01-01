Le Panier de Lecture Saint-Izaire
Le Panier de Lecture Saint-Izaire samedi 28 février 2026.
Le Panier de Lecture
2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Tarif Menu/pers
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Un pique-nique littéraire au coin de la table Gaby et Jack vous proposent une expérience originale un spectacle de lecture théâtrale.
Laissez-vous porter par les textes et les mots tout en savourant un repas thématique. C’est une invitation à nourrir l’esprit autant que le corps dans une ambiance feutrée et chaleureuse.
Côté cuisine Soupe à l’oignon, planche de charcuterie et fromage, coulant au chocolat 20 .
2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16
English :
A literary picnic at the corner of the table Gaby and Jack propose an original experience: a theatrical reading show.
