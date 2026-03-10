Le panier de Puy Sec Marché de producteurs

42 route du Château Saint-Martin-de-Fraigneau Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 16:30:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Marché organisé par les étudiants de la MFR de Puy Sec

Du local, de la bonne humeur et une équipe dynamique et accueillante. Venez nombreux soutenir leur initiative et passer un bon moment autour des nombreux stands ! .

42 route du Château Saint-Martin-de-Fraigneau 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

Market organized by the students of the MFR of Puy Sec

L’événement Le panier de Puy Sec Marché de producteurs Saint-Martin-de-Fraigneau a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin