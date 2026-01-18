Le panier Frégandois Place Ciné Pause La Vineuse sur Fregande

Le panier Frégandois

Place Ciné Pause Donzy-le-National La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Début : 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Petit marché local agrémenté d’une buvette et d’animations festives.

Une dizaine de producteurs locaux voire très locaux puisque vous trouverez les légumes de David et Mélanie et les fromages de Loïc et Linde qui produisent sur la commune même !

1 fois par mois, marché encore plus festif avec plus de producteurs présents !

9 avril, 7 mai, 11 juin, 16 juillet, 20 août, 17 septembre, 15 octobre. .

Place Ciné Pause Donzy-le-National La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 62 35 mairie@lavineusesurfregande.fr

