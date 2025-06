Le panier local Vimy Vimy 21 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Le panier local Vimy Stade de la mine Vimy Pas-de-Calais

2025-06-21

La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, en partenariat avec l’IUT de Lens et les communes de son territoire, lance la deuxième édition du marché itinérant de producteurs et artisans locaux le panier local.

Les marchés sont des moments privilégiés pour dynamiser l’économie locale et l’emploi et développer l’attractivité touristique. Le panier local participe à la valorisation des talents des producteurs et artisans de notre territoire. C’est aussi un moyen pour les habitants d’acheter des produits locaux, frais et de qualité, à un prix accessible. Ces marchés accueilleront également de nombreuses animations et associations, qui présenteront leurs engagements et leurs actions sur le territoire. .

Stade de la mine

Vimy 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

The Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (Lens-Liévin conurbation community), in partnership with the IUT de Lens and the communes in its area, is launching the second edition of the travelling market of local producers and craftsmen: the panier local.

German :

Die Communauté d’agglomération de Lens-Liévin startet in Partnerschaft mit der IUT de Lens und den Gemeinden ihres Gebiets die zweite Ausgabe des Wandermarkts für lokale Erzeuger und Handwerker: den lokalen Korb.

Italiano :

La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, in collaborazione con l’IUT di Lens e le autorità locali, lancia la seconda edizione del mercato itinerante dei produttori e degli artigiani locali: il panier local.

Espanol :

La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, en colaboración con el IUT de Lens y las autoridades locales, lanza la segunda edición del mercado ambulante de productores y artesanos locales: el panier local.

