Le Papier dans tous ses états Médiathèque Aragon Le Mans

Le Papier dans tous ses états
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2026-01-16
fin : 2026-04-08
Vitrines du Patrimoine
De bois, vergé, chiffon, marbré, filigrané, de Chine ou Japon…
partez à la découverte de cette surprenante matière à admirer
dans une sélection non exhaustive issue des collections patrimoniales…
du 16 janv. au 8 avr. Aragon
Tout public .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Heritage Showcases
