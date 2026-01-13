Le Papier dans tous ses états Médiathèque Aragon Le Mans

Le Papier dans tous ses états

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-16

fin : 2026-04-08

Vitrines du Patrimoine

De bois, vergé, chiffon, marbré, filigrané, de Chine ou Japon…

partez à la découverte de cette surprenante matière à admirer

dans une sélection non exhaustive issue des collections patrimoniales…

Tout public .

English :

Heritage Showcases

