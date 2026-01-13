Le Papier dans tous ses états Médiathèque Aragon Le Mans

Le Papier dans tous ses états Médiathèque Aragon Le Mans vendredi 16 janvier 2026.

Le Papier dans tous ses états

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-01-16

Vitrines du Patrimoine
De bois, vergé, chiffon, marbré, filigrané, de Chine ou Japon…
partez à la découverte de cette surprenante matière à admirer
dans une sélection non exhaustive issue des collections patrimoniales…

du 16 janv. au 8 avr. Aragon
Tout public   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Heritage Showcases

L’événement Le Papier dans tous ses états Le Mans a été mis à jour le 2026-01-11 par CDT72