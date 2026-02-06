LE PAPIER PEINT JAUNE

19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Dans une chambre isolée à l’étage d’une demeure coloniale, une jeune femme, frappée de dépression post-partum, est contrainte à un repos forcé par son mari, un médecin renommé.

.

19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In an isolated room on the upper floor of a colonial mansion, a young woman suffering from post-partum depression is forced to rest by her husband, a renowned doctor.

L’événement LE PAPIER PEINT JAUNE Cabestany a été mis à jour le 2026-02-06 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME