LE PAPIER PEINT JAUNE Cabestany
LE PAPIER PEINT JAUNE Cabestany vendredi 13 mars 2026.
LE PAPIER PEINT JAUNE
19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Dans une chambre isolée à l’étage d’une demeure coloniale, une jeune femme, frappée de dépression post-partum, est contrainte à un repos forcé par son mari, un médecin renommé.
.
19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In an isolated room on the upper floor of a colonial mansion, a young woman suffering from post-partum depression is forced to rest by her husband, a renowned doctor.
L’événement LE PAPIER PEINT JAUNE Cabestany a été mis à jour le 2026-02-06 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME