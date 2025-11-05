Le papier peint jaune, un seul en scène fantastique au TSM Théâtre Silvia Monfort Paris

ALIX RIEMER : D’APRÈS CHARLOTTE PERKINS GILMAN

Dans l’est américain, une jeune femme et son mari louent une grande maison coloniale pour y séjourner avec leur nouveau-né. À l’étage se trouve une chambre d’enfant au papier peint jaune abîmé. C’est là que Jane passe l’intégralité de son séjour à l’écart du reste de la famille, condamnée à une « thérapie du repos » par son mari médecin. Peu à peu en proie à de nombreuses hallucinations, elle nous entraîne dans son flot de pensées, ses prises de conscience et sa libération.

La traduction de Dorothée Zumstein, la mise en scène d’Alix Riemer, l’interprétation de Marie Kauffmann ainsi que l’univers sonore et visuel de la pièce donnent toute la texture de ce texte énigmatique, ici adapté en un seul-en-scène saisissant.

Distribution

Texte Charlotte Perkins Gilman

Mise en scène Alix Riemer

Traduction et adaptation Dorothée Zumstein

Avec Marie Kauffmann

Création lumière Mathilde Chamoux

Création costumes Anaïs Heureaux

Scénographie Hélène Jourdan

Collaboration artistique Vanessa Larré et Biño Sauitzvy

Création sonore, régie générale et son Tom Ménigault

Régie lumière Zoë Robert ou Mathilde Chamoux

Remerciements Anne- Charlotte Finel

Écrit par Charlotte Perkins Gilman en 1890, The Yellow Wallpaper, Le papier peint jaune, pépite de la littérature féministe et fantastique américaine, est adapté en monologue théâtral par Alix Riemer.

Du mercredi 05 novembre 2025 au samedi 15 novembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h45

payant

de 5€ à 28€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-15T21:45:00+01:00

Date(s) : 2025-11-05T19:30:00+02:00_2025-11-05T20:45:00+02:00;2025-11-06T19:30:00+02:00_2025-11-06T20:45:00+02:00;2025-11-07T19:30:00+02:00_2025-11-07T20:45:00+02:00;2025-11-08T19:30:00+02:00_2025-11-08T20:45:00+02:00;2025-11-12T19:30:00+02:00_2025-11-12T20:45:00+02:00;2025-11-13T19:30:00+02:00_2025-11-13T20:45:00+02:00;2025-11-14T19:30:00+02:00_2025-11-14T20:45:00+02:00;2025-11-15T19:30:00+02:00_2025-11-15T20:45:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 rue Brancion 75015 Paris

https://theatresilviamonfort.eu/events/le-papier-peint-jaune-2025/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR