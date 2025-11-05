Le papier peint jaune, un seul en scène fantastique au TSM Théâtre Silvia Monfort Paris
ALIX RIEMER : D’APRÈS CHARLOTTE PERKINS GILMAN
Dans l’est américain, une jeune femme et son mari louent une grande maison coloniale pour y séjourner avec leur nouveau-né. À l’étage se trouve une chambre d’enfant au papier peint jaune abîmé. C’est là que Jane passe l’intégralité de son séjour à l’écart du reste de la famille, condamnée à une « thérapie du repos » par son mari médecin. Peu à peu en proie à de nombreuses hallucinations, elle nous entraîne dans son flot de pensées, ses prises de conscience et sa libération.
La traduction de Dorothée Zumstein, la mise en scène d’Alix Riemer, l’interprétation de Marie Kauffmann ainsi que l’univers sonore et visuel de la pièce donnent toute la texture de ce texte énigmatique, ici adapté en un seul-en-scène saisissant.
Distribution
Texte Charlotte Perkins Gilman
Mise en scène Alix Riemer
Traduction et adaptation Dorothée Zumstein
Avec Marie Kauffmann
Création lumière Mathilde Chamoux
Création costumes Anaïs Heureaux
Scénographie Hélène Jourdan
Collaboration artistique Vanessa Larré et Biño Sauitzvy
Création sonore, régie générale et son Tom Ménigault
Régie lumière Zoë Robert ou Mathilde Chamoux
Remerciements Anne- Charlotte Finel
Écrit par Charlotte Perkins Gilman en 1890, The Yellow Wallpaper, Le papier peint jaune, pépite de la littérature féministe et fantastique américaine, est adapté en monologue théâtral par Alix Riemer.
Du mercredi 05 novembre 2025 au samedi 15 novembre 2025 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 19h30 à 20h45
payant
de 5€ à 28€
Public jeunes et adultes.
Théâtre Silvia Monfort 106 rue Brancion 75015 Paris
