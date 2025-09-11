Le Papier. prend la Parole Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Le Papier. prend la Parole

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Bis Rue Jean de la Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 15:30:00

fin : 2026-02-19 17:30:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

Et si une simple feuille de papier se transformait en créature bavarde, espiègle ou rêveuse ?

Dans cet atelier tout en couleurs, les familles sont invitées à créer une marionnette qui se glisse sur la main, ouvre la bouche et raconte des histoires… parfois drôles, parfois tendres, toujours uniques.

Ici, pas besoin de grands moyens un peu de papier, des ciseaux, un brin d’imagination — et la magie opère. Une invitation à inventer ensemble, à donner vie à un personnage, et peut-être même… à lui prêter sa propre voix. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Bis Rue Jean de la Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

English : Le Papier. prend la Parole

German : Le Papier. prend la Parole

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Papier. prend la Parole Belfort a été mis à jour le 2025-09-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)